Игрок «Ростова» Миронов: «Зенит» с таким составом должен проходиться по головам в РПЛ

Футболист «Ростова» Алексей Миронов высказался о санкт-петербургском «Зените». Он считает, что с текущим подбором игроков сине-бело-голубые должны увереннее играть в Мир РПЛ.

— Есть ощущение, что «Зенит» уже не тот?

— Не скажу, что он не тот. Набор футболистов у них такой, что они должны проходиться без шансов по головам. Но это наш футбол — в РПЛ и «Оренбург» может «Зенит» обыграть. И «Ростов» может вничью сыграть со «Спартаком» и с ЦСКА в гостях. Этим и интересен российский чемпионат, — сказал Алексей Миронов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Николаем Барановым.