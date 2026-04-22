Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шанхай Шэньхуа — Циндао Хайню, результат матча 22 апреля 2026, счет 2:0, Суперлига Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал четвёртую победу подряд
Комментарии

Завершился матч чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Циндао Хайню». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 2:0.

Китай — Суперлига . 7-й тур
22 апреля 2026, среда. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 0
Циндао Хайню
Циндао
1:0 Карлуш – 46'     2:0 Гейе – 52'    

В составе хозяев отличились Жоау Карлуш и Махтар Гейе. Для «Шанхай Шэньхуа», возглавляемого российским тренером Леонидом Слуцким, эта победа стала четвёртой подряд.

«Циндао Хайню» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. У команды -2 очка после семи матчей. «Шанхай Шэньхуа» находится на пятой строчке, заработав семь очков за аналогичное количество игр. Перед сезоном с клубов были сняты очки после выявления нарушений, связанных с договорными матчами, азартными играми и коррупцией.

Календарь матчей Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android