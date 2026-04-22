«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал четвёртую победу подряд
Завершился матч чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Циндао Хайню». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 2:0.
Китай — Суперлига . 7-й тур
22 апреля 2026, среда. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 0
Циндао Хайню
Циндао
1:0 Карлуш – 46' 2:0 Гейе – 52'
В составе хозяев отличились Жоау Карлуш и Махтар Гейе. Для «Шанхай Шэньхуа», возглавляемого российским тренером Леонидом Слуцким, эта победа стала четвёртой подряд.
«Циндао Хайню» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. У команды -2 очка после семи матчей. «Шанхай Шэньхуа» находится на пятой строчке, заработав семь очков за аналогичное количество игр. Перед сезоном с клубов были сняты очки после выявления нарушений, связанных с договорными матчами, азартными играми и коррупцией.
