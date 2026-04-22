Игрок «Ростова» Миронов: понимаю, если «Спартак» критикуют за затяжку, но нам нужны очки
Футболист «Ростова» Алексей Миронов ответил на критику в адрес ростовчан за затяжку времени в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36' 1:1 Мусаев – 57'
— «Ростов» получил долю критики за то, что тянули время в концовке с ЦСКА. Принимаешь её?
— Это классика. Я понимаю, если бы игроки ЦСКА или эксперты говорили это, когда была бы игра с топ-соперником, например, с «Зенитом» или «Спартаком». Но мы приехали в Москву, для нас сейчас важно каждое очко. Я думаю, это совершенно нормально, — сказал Алексей Миронов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Николаем Барановым.
Материалы по теме
