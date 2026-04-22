Игрок «Ростова» Миронов оценил результаты команды в весенней части РПЛ

Футболист «Ростова» Алексей Миронов оценил результаты своей команды в весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Весной ростовчане провели в РПЛ восемь матчей. На их счету три ничьих, одна победа и четыре поражения.

«Будет неправильно, если скажу, что сейчас удовлетворён результатами «Ростова». Мы боремся с командами из нижней части таблицы, но последние матчи плодотворные — «Пари НН», «Сочи», «Спартак». Думаю, если с таким отношением мы сыграем последние четыре матча, то оторвёмся от тех команд, кто сейчас ниже, и будем спокойно себя чувствовать», — сказал Алексей Миронов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Николаем Барановым.