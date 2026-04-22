Полузащитник «Спартака» Барко сделал выбор между Лионелем Месси и Диего Марадоной

Футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко сделал выбор между легендарными аргентинскими нападающими Лионелем Месси и Диего Марадоной. Отметим, что Месси и Марадона приводили сборную Аргентины к победе на чемпионате мира. С Диего аргентинцы стали победителями мирового первенства в 1986-м, а с Лионелем — в 2022-м.

— Вопрос, который разбивает каждому аргентинцу сердце пополам. Вот если бы тебе сказали: что бы ни произошло, нужно точно выбирать — Марадона или Месси?

— Ой! Сложно (смеётся). Я думаю, что здесь вопрос вкуса. Марадона был лучшим в своё время, и Месси в настоящее время. Но Марадона мне нравится больше, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».