Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Барко: русские постоянно очень серьёзные, мне сложно понять их чувство юмора

Барко: русские постоянно очень серьёзные, мне сложно понять их чувство юмора
Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что ему сложно понимать чувство юмора россиян. Аргентинец выступает за красно-белых с лета 2024 года.

— Ты что-то знаешь по-русски, как у тебя? Кроме ненормативной лексики, которой сразу же учат любого иностранного игрока по-русски.
— Маты все знают. Литвинов знает английский и помогает мне, пытается выучить испанский. Очень хороший человек.

— Ну вот ты, Эсекьель, сталкивался с проявлениями чувства юмора от российских игроков? Вот ты понимаешь наш юмор, какие бы черты русского юмора ты вообще выделил?
— Мне сложно понять ваше чувство юмора. Русские люди постоянно очень серьёзные, но одноклубники в этом смысле более лёгкие. Это хорошо сказывается на атмосфере команды. Но в целом русские, конечно, более серьёзные люди, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

