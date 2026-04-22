«Урал» — «Торпедо»: стартовые составы команд на матч Первой лиги

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 30-го тура Лиги Pari, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данилом Кашириным (Уфа). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Иванисеня, Ишков, Акбашев, Железнов, Секулич.

«Торпедо»: Солдатенко, Роганович, Гоцук, Иваньков, Савичев, Багиев, Чурич, Шитов, Уткин, Берковский, Цыпченко.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 29 матчей. «Урал» находится на третьей строчке, заработав 52 очка. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 59 очков.