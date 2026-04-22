«Мы не боимся». Игрок «Ростова» Щетинин — о риске вылететь из РПЛ

Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин заявил, что игроки команды Джонатана Альбы уверены в сохранении прописки в Мир РПЛ по итогам текущего сезона. После 26 туров чемпионата России «Ростов», набрав 27 очков, находится нв 10-м месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Оренбургом» на домашней арене 25 апреля.

«Турнирная ситуация нас не беспокоит. Понятно, что болельщики переживают, но в команде нет тильта. Мы не боимся — мы уверены в себе и знаем, что можем остаться в РПЛ», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.