Магомед Адиев раскрыл, какую компенсацию получил за увольнение из «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, какую компенсацию получил за увольнение из самарского клуба. Специалист покинул «Крылья» 1 апреля.

— Ваша компенсация. Писали опять-таки очень многое, писали, что вы получили в компенсацию месячную зарплату 2,4 млн рублей. Потом писали, что вы получили 4,8 млн рублей. Это, соответственно, за два месяца. И писали даже про 12 млн рублей.

— Да нет, здесь всё просто: две зарплаты я получил. И всё. Здесь очень много раздувалось, там были определённые расходы у нас в контракте, что я могу уйти за какую-то компенсацию, что клуб может оплатить. Там были вот эти две зарплаты, — сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канала «Коммент.Шоу».