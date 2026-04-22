«Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Болотов, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Шнапцев, Смелов, Сефас, Вешнер Тичич, Ивлев, Урванцев, Бальбоа.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 20 очков за 25 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 55 очков.