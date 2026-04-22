Александр Мостовой: мы все сильно перехвалили ЦСКА

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об игре и результатах ЦСКА после зимней паузы в Мир РПЛ. В последних пяти матчах высшего российского дивизиона армейцы потерпели одно поражение, одержали две победы и два раза сыграли вничью.

«ЦСКА неудачно вышел после зимней паузы. Наверное, мы все сильно перехвалили ЦСКА. Это влезло в голову самим футболистам и тренерскому штабу. Когда они столкнулись с настоящими трудностями, начали перестраиваться, но очки уже потеряны. Думаю, сказалась психологическая и ментальная составляющая — перехвалили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.