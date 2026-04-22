Эсекьель Барко высказался о текущем сезоне «Спартака»

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко оценил нынешний сезон в исполнении красно-белых. После 25 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» красно-белые отстают на 10 очков.

— Как ты оценишь этот сезон?

— Это не очень хороший сезон. Мы идём на шестом месте, осталось мало игр. Посреди сезона у нас была смена тренера. Были матчи, в которых мы играли хорошо, но проигрывали, теряли очки в тех играх, которые нужно было выигрывать. У нас ещё есть некоторые возможности для того, чтобы подняться повыше в турнирной таблице, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».