Магомед Адиев оценил свой этап работы в «Крыльях Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил свой этап работы в самарском клубе. Специалист трудился в «Крыльях» с июня 2025 по апрель 2026 года.

— Как вы оцениваете этап в «Крылья Советах»?

— Очень сложный. Но если говорить, какой бы он сложный ни был, я считаю, что это довольно-таки нормальная работа, учитывая, как собиралась команда, когда там на первых тренировках шесть-семь футболистов, и мы готовились дублёрами, а до чемпионата остаётся месяц. Какие бы у меня тренеры ни были бы там со спортивным директором, надо отдать должное, они провели работу, пытались сделать то, что мне надо было. Там того футболиста вели, с кем-то получалось, с кем-то не получалось. Мы в чемпионат вошли очень неукомплектованно. У нас в некоторых позициях просто номинально не было футболистов, кем заменить. И это говорилось руководству, обсуждалось. Но опять же, когда от тебя там ушло около 15 человек футболистов, и ты, когда начинаешь новых набирать, и ты, ну, не можешь, все вакансии, наверное, заполнить.

Мы поэтому вошли в чемпионат недоукомплектованными. Мы форсировали подготовку, по-другому я никак не мог поступить. Но вот этот форсирование нашей подготовки, оно нам дало начало чемпионата, потом, где-то в сентябре уже, у нас как бы команда посыпалась Ну, а результат от чего такой получился? Потому что у нас большое количество травм пошло. В определённый момент восемь-девять человек у меня выпадало. И понятно, я не мог их компенсировать так, как мне надо было. И пошли вот такие результаты. Были ряд игр, где мы уже выходили дублёрами, и там мы последнее вытягивали из команды, — сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».