Эсекьель Барко из «Спартака» ответил, знает ли, кто такой Александр Мостовой

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос, знает ли он, кто такой Александр Мостовой. По словам аргентинца, он слышал много хороших отзывов про Мостового от тренерского штаба красно-белых.

– Эсекьель, ты знаешь, кто такой Александр Мостовой вообще? Что это за легенда? И что у него прозвище Царь?

— Да-да. Разговаривал с тренерами, они мне очень комплиментарно рассказали про Мостового и про наследие, которое он оставил. Большая честь познакомиться с Александром и его мнением. Для этого я сюда и пришёл, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».