Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ростова» Миронов объяснил низкую результативность команды в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Миронов объяснил низкую результативность команды в РПЛ
Футболист «Ростова» Алексей Миронов объяснил низкую результативность своей команды в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда забила 20 голов за 26 сыгранных матчей в национальном чемпионате страны.

«Наверное, у нас сейчас больше акцент на обороне, потому что нам нужны очки. Главное — не пропустить, а забить сможем. Вот показали, что и с ЦСКА можем это сделать. С «Сочи» были моменты и подходы, но очень мало били по воротам и доводили до финальной стадии. Думаю, это связано с этим», — сказал Алексей Миронов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Зенит» с таким составом должен проходиться по головам». Лидер «Ростова» — за «Краснодар»
Эксклюзив
