Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Барко — о Жедсоне: не зря «Спартак» заплатил за него такие деньги

Барко — о Жедсоне: не зря «Спартак» заплатил за него такие деньги
Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о хавбеке красно-белых Жедсоне Фернандеше. Португалец перешёл в «Спартак» из «Бешикташа» летом 2025 года. Сообщалось, что красно-белые заплатили за него € 18 млн.

— Эсекьель, как ты отнёсся к появлению Жедсона? И насколько вы совместимы?
— Жедсон — замечательный игрок очень высокого уровня. И пришёл он в «Спартак» для того, чтобы помочь команде. Его стиль игры очень помогает команде. Я считаю, что он усилил «Спартак», но ему не хватает уверенности. Это влияет на качество игры. Он способен на многое. Не зря «Спартак» заплатил за него такие деньги. Это выдающийся игрок. Мне очень нравится смотреть на него, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

