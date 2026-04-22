Игрок «Ростова» Щетинин не стал отрицать интерес со стороны «Локомотива»

Игрок «Ростова» Щетинин не стал отрицать интерес со стороны «Локомотива»
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского «Локомотива».

— Недавно писали об интересе к тебе со стороны «Локомотива». Знаешь ли что-то об этом?
— Что-то знаю, но детали рассказать не могу. Сейчас я об этом не думаю — думаю о том, чтобы «Ростов» остался в Премьер-Лиге. Все силы сейчас направлены на это, а остальное потом обсудим с агентом.

— Но правда в этом есть?
— Возможно (улыбается), — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Кирилл Щетинин провёл 25 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России.

