Магомед Адиев объяснил, почему считал, что покинет «Крылья Советов» после сезона

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев объяснил, почему предполагал, что покинет самарский клуб по окончании текущего сезона.

«Мы все знаем, что там сейчас большая работа руководством делается по закрытию долгов. Есть определённые проблемы по финансированию, поэтому неизвестно ещё, в следующем году у них какой будет бюджет принят. Там много вопросов было. И понятно, что и по мне они не могли мне дать какую-то перспективу. Ну, я, в принципе, у них и не просил. Моя задача была здесь и сейчас, этот [сезон] закончить. Поэтому я считал, что да, с большой долей вероятности я покину Самару», — сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Адиев работал в «Крыльях» с июня 2025 по апрель 2026 года. Сейчас команда идёт на 12-м месте в Мир РПЛ.

