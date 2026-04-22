Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Агент Батракова раскрыл позицию игрока по возможному переходу в «Зенит»

Агент Батракова раскрыл позицию игрока по возможному переходу в «Зенит»
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, раскрыл позицию игрока по возможному переходу в «Зенит». Он заявил, что на сегодняшний день Батраков не согласен на трансфер в «Зенит».

– Про Алексея много слухов о его возможном продолжении карьеры. Пишут об интересе со стороны «ПСЖ». Сохраняется интерес из Европы к Батракову? И какие у него приоритеты: продолжить играть в «Локомотиве», перейти в другую команду из России, или всё-таки попробовать силы в Европе?
– Здесь всё очень просто. Если будет интересное предложение из хорошего чемпионата от большого клуба, который участвует в еврокубках, и всех все устроит, конечно, он с удовольствием попробовал бы свои силы на новом уровне. Он понимает, что как игрок он уже состоялся в России. И следующий шаг, конечно, нужно делать уже в Европу.

– Как понимаю, если будет предложение от другого российского клуба, условно, на Алексея выйдет «Зенит», он не согласится на трансфер?
– На сегодняшний день да. То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет. Или, конечно, следующий этап – хочется всё-таки поехать в европейский чемпионат, — цитирует Кузьмичёва «Спорт день за днём».

