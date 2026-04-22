«Хотел бы, чтобы Самара осталась в РПЛ». Адиев — о будущем «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о будущем самарской команды. После 25 туров Мир РПЛ этого сезона «Крылья», набрав 23 очка, занимают 12-е место в турнирной таблице.

— На ваш взгляд, чем закончится сезон для «Крыльев Советов»?

— Я бы, конечно, хотел, чтобы Самара осталась в Премьер-Лиге. Это действительно очень футбольный город. Сколько бы мне там ни говорили, что негатива очень много на меня вылилось даже со стороны болельщиков, я так могу сказать, в этом городе, где бы я ни находился, ко мне столько людей подходило, благодарило за работу. Я даже в самолёт сажусь. Стюарт подходит: «Магомед, спасибо за вашу работу, спасибо, что вы в Кубке прошли». Ну и действительно, это столько вот таких приятных в мой адрес было пожеланий. Я даже вот благодаря этому хотел бы, чтобы Самара сохранилась. И даже тот факт, сейчас в полуфинале Пути регионов, когда Самара так заполняла стадион, давно такого не было, почти под 30 000 пришло. Я считаю, что это тоже наша с командой заслуга. И мы об этом часто говорили, наша задача — собрать полный стадион. Мне всегда это хотелось, чтобы мы приблизились к этому. Но, к сожалению, мне не суждено было этот матч сыграть, конечно, — сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».