Агент Сулейманова отреагировал на слухи о возможном переходе в «Балтику» из «Ростова»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова, прокомментировал информацию о возможном переходе форварда в «Балтику». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Сулейманов может стать первым новичком калининградцев в летнее трансферное окно.

«Пока не знаком с публикацией о возможном переходе Сулейманова в «Балтику» из «Ростова». Но комментировать что-либо в любом случае будет преждевременно. Будет это «Балтика», другой клуб или вообще новый контракт с «Ростовом» — сейчас не время это обсуждать.

Что касается нового контракта Тимура с «Ростовом», здесь дело не в паузе. Эти вещи обсуждаются, и комментировать их сейчас не время. Это может помешать», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.