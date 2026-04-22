«Урал» — «Торпедо»: Силвие Бегич открыл счёт на 13-й минуте

В эти минуты идёт матч 30-го тура Лиги Pari, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данилом Кашириным. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Силвие Бегич на 13-й минуте.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 29 матчей. «Урал» находится на третьей строчке, заработав 52 очка. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 59 очков.