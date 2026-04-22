Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Реал Сосьедад — Хетафе, результат матча 22 апреля 2026, счёт 0:1, 33-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» уступил «Хетафе» в матче Ла Лиги, Захарян на поле не вышел
Комментарии

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Горротксатеги – 29'    

Единственный мяч в матче был забит на 29-й минуте. Автоголом отметился полузащитник «Реала Сосьедад» Йон Горротксатеги. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян был включён в заявку на матч, но на поле не появился.

После 32 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 42 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Хетафе» располагается на шестой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем матче чемпионата «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Райо Вальекано» (26 апреля), а «Хетафе» на день раньше в домашней игре встретится с «Барселоной».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Атлетико» в меньшинстве уступил «Эльче» в матче 33-го тура Ла Лиги
Комментарии
