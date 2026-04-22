«Реал Сосьедад» уступил «Хетафе» в матче Ла Лиги, Захарян на поле не вышел

Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче был забит на 29-й минуте. Автоголом отметился полузащитник «Реала Сосьедад» Йон Горротксатеги. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян был включён в заявку на матч, но на поле не появился.

После 32 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 42 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Хетафе» располагается на шестой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем матче чемпионата «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Райо Вальекано» (26 апреля), а «Хетафе» на день раньше в домашней игре встретится с «Барселоной».