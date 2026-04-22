«Был разговор перед игрой». Миронов объяснил неожиданное поражение «Ростова» от «Сочи»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о поражении своей команды от «Сочи» (0:1) в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

— Что случилось в матче с «Сочи»?

— У нас перед игрой был разговор, посыл которого — наше отношение. «Сочи» нечего терять, поэтому наше отношение к этому матчу сыграет роль. Так вот наше отношение было очень хорошим — первый тайм, да и второй, хотя там мы чуть подсели и играли больше в обороне. Но мы хотели забить, это сидело в голове, мы давно не побеждали при своих трибунах. Вот так неудачно побежали в атаку, а забили нам.

— Было ощущение, что «Сочи» эта победа была нужнее?

— Понятно, что каждая команда хотела бы за что-то цепляться. У «Сочи» есть шанс цепляться за стыки, поэтому они всеми силами будут это делать, хватать очки. Тому подтверждение три последние игры, в которых три победы, в том числе над «Крыльями» — гол на 99-й минуте. Этот гол через четыре игры может для них решить что-то очень важное, — сказал Алексей Миронов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Николаем Барановым.