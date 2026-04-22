«Байер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Германии начнётся в 21:45
Сегодня, 22 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Германии, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Германии . 1/2 финала
22 апреля 2026, среда. 21:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 22'     0:2 Диас – 90+3'    

На стадии 1/4 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над «РБ Лейпциг» со счётом 2:0. Команда из Леверкузена на данной стадии соревнования одолела «Санкт Паули» — 3:0

Во второй паре полуфинала Кубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург». Встреча запланирована на 23 апреля.

Действующим обладателем Кубка Германии по футболу является «Штутгарт». Клуб завоевал трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.

Календарь Кубка Германии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2025/2026
