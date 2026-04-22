«Барселона» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступит Хосе Мария Санчес Мартинес. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 31 матча чемпионата Испании «Барселона» набрала 79 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Сельта» располагается на шестой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем матче чемпионата сине-гранатовые на выезде сыграют с «Хетафе» (25 апреля), а «Сельта» на день позже встретится с «Вильярреалом».