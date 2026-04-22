Игрок «Ростова» Миронов: хоть кто-то из нас за четыре года пожаловался на логистику?

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов ответил на вопрос о проблемах команды с логистикой. Жёлто-синие не имеют возможности отправляться на выездные матчи самолётом из-за закрытия аэропорта в Ростове.

— От логистики до сих пор страдаете?

— Я не буду опускаться до уровня, когда к нам в Ростов приезжают команды и говорят, что мы долго и муторно добирались, нам тяжело. Мы ездим уже четвёртый год. И кто-то из наших футболистов хоть раз пожаловался на это? Смысл об этом говорить, когда к нам приезжают команды и говорят о том, что нам было тяжело добираться. Таковы наши реалии, что поделать. Мы на каждый выездной матч ездим и адекватно к этому относимся, — сказал Миронов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Николаем Барановым.