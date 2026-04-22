Экс-игрок «Реала» объяснил, почему Клопп не возглавит мадридский клуб

Бывший игрок мадридского «Реала» Альваро Бенито объяснил, почему немецкий тренер Юрген Клопп не возглавит «сливочных».

«Я много изучал его модель и однажды услышал, как он говорил, что его первый год в команде обычно не очень удачный. Он настолько завышает требования к тренировкам из-за своего стиля игры, что одни игроки получают травмы, другие вылетают из обоймы команды, и тогда он уже определяет, какие игроки подходят для его модели на следующий сезон.

Он сюда не придёт. Дело в том, что если Клопп придёт, то будет тренировать так, как он это видит. Зачем приглашать тренера со специфическим стилем, если возможности для внедрения этого стиля всё равно никто не даст?» — приводит слова Бенито Marca.

Ранее сообщалось, что руководство «сливочных» высоко оценивает кандидатуру экс-тренера «Ливерпуля».