Игрок «Ростова» Миронов назвал лучших футболистов в составе ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов назвал лучших футболистов в составе московского ЦСКА. Жёлто-синие сыграли вничью с армейцами (1:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Кармо, 100% Круговой и Обляков — это лидеры ЦСКА. Отмечу Бару и центрального защитника — Данилова. Он сейчас постоянно играет, парень молодец — и в борьбе, и с мячом. Дай бог, чтобы он закрепился в составе», — сказал Миронов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Николаем Барановым.

Алексей Миронов выступает за «Ростов» с лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету три гола и результативная передача в 27 матчах во всех турнирах.