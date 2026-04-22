Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

Ротор — Родина: стартовые составы команд на матч 30-го тура Первой лиги 2025/2026, 22 апреля 2026

Комментарии

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 30-го тура Лиги Pari, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и московская «Родина». Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данилом Набокой (Краснодар). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
1-й тайм
0 : 0
Родина
Москва

Стартовые составы команд.

«Ротор»: Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Данилкин, Коротков, Макаров С., Трошечкин, Азнауров, Макаров А., Симонян, Эльдарушев.

«Родина»: Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Сокол, Мусаев, Фищенко, Бакаев, Рейна, Максименко, Тимошенко.

«Ротор» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 29 матчей. «Родина» находится на второй строчке, заработав 56 очков. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 59 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
