Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Урал — Торпедо, результат матча 22 апреля 2026, счет 2:0, 30-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» уверенно победил «Торпедо» в матче 30-го тура Первой лиги
Завершился матч 30-го тура Лиги Pari, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данилом Кашириным. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Бегич – 13'     2:0 Акбашев – 22'    

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Силвие Бегич на 13-й минуте. На 22-й минуте полузащитник Роман Акбашев забил второй гол екатеринбуржцев.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 30 матчей. «Урал» находится на третьей строчке, заработав 55 очков. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 59 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Новости по лицензиям, «Иркутск» спас рэпер, новый форвард для «Краснодара». Главное в ФНЛ
