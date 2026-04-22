Игроки «Челси» потеряли веру в главного тренера команды Лиама Росеньора — BBC

Игроки «Челси» потеряли веру в главного тренера команды Лиама Росеньора, что ставит под сомнение его будущее в клубе, сообщает BBC.

Звёздные игроки лондонского клуба начинают разочаровываться в Росеньоре и решениях, принимаемых специалистом. В частности, решение о ротации вратарей Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена вызвали недовольство в раздевалке. Также негативно было воспринято ограничение функционала защитника Джоша Ачимпонга. Вызывает вопросы и атмосфера внутри коллектива.

41-летний англичанин перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе.

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр.