«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 34-го тура АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бёрнли» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2025/2026. Команда набрала 20 очков за 33 матча. «Манчестер Сити» находится на второй строчке, заработав 67 очков. На первом месте располагается лондонский «Арсенал», у которого 70 очков.