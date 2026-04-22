Полузащитник «Ростова» Миронов: Батракову по силам «ПСЖ» — физику там и наберёт

Полузащитник «Ростова» Миронов: Батракову по силам «ПСЖ» — физику там и наберёт
Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о возможном переходе футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

— Батраковым недавно стал интересоваться «ПСЖ». Хотел бы, чтобы Лёша перешёл в клуб такого статуса этим летом?
— Конечно! Я очень надеюсь, что в летнее трансферное окно он первый поедет в Европу и попробует себя.

— А в тот же «ПСЖ» по силам?
— Конечно, по силам. Меня после матча с «Сочи» или «Спартаком» спрашивали об этом. Кто-то сказал, что ему физики не хватит. Приедет туда и наберёт физику. А Сафонов поможет с адаптацией, — сказал Миронов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Николаем Барановым.

