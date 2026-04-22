Костромской «Спартак» разгромил «СКА-Хабаровск», несмотря на удаление

Завершился матч 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между костромским «Спартаком» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ярослав Хромей. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 3:0.

Первый гол в матче забил полузащитник «Спартака» Егор Назаренко на 14-й минуте. На 37-й минуте нападающий красно-белых Амур Калмыков забил второй гол своей команды. Во втором тайме на 66-й минуте защитник костромчан Николай Тарасов получил красную карточку. На 77-й минуте Егор Назаренко оформил дубль.

По состоянию на сегодняшний день «СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 35 очков. «Спартак» с 47 очками располагается на пятой строчке.