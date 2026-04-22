Футболист «Ростова» Миронов: хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом — нравится их игра

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о борьбе «Краснодара» и «Зенита» за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге — 2025/2026.

«Нравится игра «Краснодара» — у них очень комбинационный футбол, они молодцы. «Зенит» после паузы тоже неплохо играет, Саня Соболев раззабивался. Конечно, хочется, чтобы наши южане второй год подряд выиграли. Насколько то чемпионство было для них важное! Было бы неплохо, если они это повторят», — сказал Миронов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Николаем Барановым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками после 25 матчей. В активе «Краснодара» 54 набранных очка. Действующие чемпионы страны располагаются на второй строчке.

