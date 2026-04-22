Мартинс рассказал, какие улучшения привнёс в «Спартак» Хуан Карлос Карседо

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, какие улучшения привнёс в команду главный тренер Хуан Карлос Карседо.

«Всё складывается отлично. Мы узнали друг друга на сборах, познакомились с тренерскими идеями и принципами. Работать интересно, тренировки разнообразные. Важно, что главный тренер максимально вовлечён в процесс. И пусть сам я пока играю не так часто, но выкладываюсь всегда на 100%.

Очень много перемен в деталях. Мы отрабатываем множество аспектов в защите, до мельчайших подробностей обсуждаем расстановку игроков, перемещения, стандартные положения. Тренер старается вовлечь в это всех без исключения, чтобы у команды была позитивная энергия и мы получали настоящее удовольствие на поле. Вот здесь вижу улучшения», — приводит слова Мартинса официальный сайт клуба.

После 25 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 45 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы.