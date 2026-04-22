Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Станкович и ещё 50 игроков упоминаются в скандале с проституцией

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович, а также свыше 50 бывших и действующих футболистов упоминаются в итальянском скандале, связанном с проституцией. Об этом сообщает il Giornale. Как сообщает источник, футболисты не являются фигурантами дела, так как покупка сексуальных услуг не является преступлением в Италии.

Напомним, в Италии разгорелся скандал с сетью, работавшей посредником в предоставлении футболистам платных сексуальных услуг. Сообщалось, что супружеская пара организовывала вечеринки как минимум в Италии и Греции, их, как и двух сообщников, держат под домашним арестом за организацию сексуальных услуг и отмывании денег, полученных этой деятельностью. По сведениям, сеть, организованная парой, принуждала женщин к проституции. Девушек выбирали игроки, оплачивали услуги через агентство, которое забирало 50%.

Издание не оглашает имена всех футболистов, но отмечает, что их количество превышает 50. Станкович упоминается следующим образом: «Было совершено восемь телефонных звонков с номера телефона, зарегистрированного на футболиста Деяна Станковича».

Кроме того, упоминаются Даниэль Мальдини (сын Паоло) и фамилии Бастони, Хакими, Шкриньяр, Леау, Жиру, Коутиньо, Калафьори, Влахович, Скамакка, Руджери и ряд других.

