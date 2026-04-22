«Издевательский балаган». Денис Казанский — о ситуации в «Челси»
Известный российский комментатор Денис Казанский высказался о пятом подряд проигрыше «Челси» в английской Премьер-лиге. Во вторник, 21 апреля, лондонский клуб потерпел поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 0:3.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Кадыоглу – 3'     2:0 Хиншелвуд – 56'     3:0 Уэлбек – 90+1'    

«За «Челси» сейчас не чокаясь.

Вчерашний матч просто показательная казнь всем желаниям и амбициям Росеньора. Переход на пять защитников лишил игроков остатка уверенности. Да и так было немного, чего говорить. А так — все три мяча как иллюстрация чудовищного бардака и какого-то малейшего желания играть. А третий гол…просто нет слов.

Какой-то издевательский балаган: забастовка и отстранение Энцо, продление контракта Кайседо на 10 (!!!!) лет…. Всё в топку иллюзий о вменяемости руководства «Челси». Выбор Росеньора был логичен с точки зрения ведения хозяйства, но никак не с позиции выбора тренера в топ-клуб. Играли и не угадали ни одной буквы: нельзя было ругаться с Тухелем, увольнять Поттера, заводить Мареску, назначать Росеньора…

Просто кошмар. Мои искренние соболезнования болельщикам «Челси». Полуфинал Кубка может чуть изменить настроение. Но едва ли скроет все проблемы. Да и кто уверен, что такой «Челси» обыграет «Лидс» ?» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Неприемлемо на всех уровнях». Росеньор раскритиковал «Челси» за матч с «Брайтоном»
