«Динамо» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Динамо Москва – Рубин: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ 2025/2026, 22 апреля 2026

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Сиве – 19'    

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Рикардо, Касерес, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Гладышев, Тюкавин.

«Рубин»: Ставер, Арройо, Мальдонадо, Вуячич, Лобов, Рожков, Безруков, Сааведра, Ходжа, Грипши, Сиве.

«Динамо» и «Рубин» занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В активе обеих команд по 35 набранных очков в 25 матчах сезона. Отставание от шестой строчки, на которой располагается ЦСКА, составляет девять очков. Армейцы провели на одну игру больше.

