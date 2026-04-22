Николас Маричаль назвал топ-3 нападающих РПЛ, против которых сложнее всего играть

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль назвал топ-3 нападающих Мир Российской Премьер-Лиги, против которых сложнее всего играть.

«На первое место поставлю Джона Кордобу, на второе – Мирлинда Даку. И если брать этот сезон, то третье место займёт Брайан Хиль из «Балтики», — приводит слова Маричаля официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Маричаль провёл за «Динамо» 22 матча в чемпионате России, в которых забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей. Также на счету футболиста девять игр в Кубке России и один забитый гол.

После 25 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.