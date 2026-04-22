Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его приземлённость делает его ещё более великим». Барко — о фото с Месси

Комментарии

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о своей совместной фотографии с многократным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси. Барко выложил снимок в своём аккаунте в соцсети в ноябре 2017 года.

«Для любого молодого футболиста мечта — сфотографироваться с лучшим игроком мира. Это были невероятные эмоции, когда лучший игрок мира стоит рядом с тобой. Его приземлённость делает его ещё более великим человеком», — сказал Барко в видео на YouTube-канале «Спартака».

Фото: из личного архива Барко

Эсекьель Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. На родине он выступал за клубы «Ривер Плейт» и «Индепендьенте», а также защищал цвета американской «Атланты Юнайтед».

Материалы по теме
«Спартак» — «Краснодар». Помочь себе, спасти «Зенит»
«Спартак» — «Краснодар». Помочь себе, спасти «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android