Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хайкин: когда мы обыграли «Ман Сити», было недопонимание, кого мы победили только что
Комментарии

Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Клуб из Будё победил «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» Мадрид (2:1) и выбил миланский «Интер» (5:2 по сумме встреч) в плей-офф турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

– Какую победу праздновали громче всего? Я знаю, что норвежцы довольно спокойный народ, мы были у тебя в Будё год назад, и ты говорил, что всё довольно тихо. Но, наверное, когда обыгрываешь «Ман Сити» или «Интер», как-то празднуют норвежцы или нет (улыбается)?
– Безусловно, празднуют, ещё как, если есть место и время для этого. Но давай так расставим: когда мы обыграли «Ман Сити», было прям недопонимание, кого мы победили только что, потому что это было настолько уверенно и заслуженно, что в раздевалке потом разговаривали: «А что, мы обыграли, возможно, лучшую команду XXI века?»

Потом я бы поставил «Атлетико» Мадрид, потому что мы не только их выиграли, но и прошли дальше. Весь кайф происходящего ощущался после игры, когда все стали задумываться «мы прошли или нет?» И потом мы выходим дальше, и тогда нереальный ажиотаж, все радуются, что мы натворили. То есть был шок.

И, наверное, «Интер». Потому что было уже другое празднование, даже тренер сказал: «Вы заслужили, идите, гуляйте». Чтоб ты понимал, мы командой очень редко куда-то ходим, чтобы всем вместе собраться и пойти куда-то в ресторан или бар, потому что всё очень загружено. А тогда даже тренер сказал, что даёт зелёный свет, идите, наслаждайтесь, вы это заслужили, – сказал Хайкин в видео на YouTube-канале Nobel.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android