«КАМАЗ» минимально обыграл «Уфу» в матче 30-го тура Первой лиги

Завершился матч 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Уфа» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов. Матч закончился победой команды гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Сурхайхан Абдуллаев. Полузащитник челнинцев отличился во втором тайме на 55-й минуте.

По состоянию на сегодняшний день «КАМАЗ» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 43 очка. «Уфа» с 31 очком располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с «Чайкой» (26 апреля). В этот же день «Уфа» встретится с «Родиной».