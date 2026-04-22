Волга Ул — Чайка, результат матча 22 апреля 2026, счет 2:1, 30-й тур Первой лиги 2025/2026

Ульяновская «Волга» обыграла «Чайку» в 30-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались ульяновская «Волга» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра прошла на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Фольмер – 15'     2:0 Яковлев – 83'     2:1 Криушичев – 89'    

Первый гол в матче забил полузащитник «Волги» Кирилл Фольмер на 15-й минуте. Во втором тайме на 83-й минуте нападающий Владислав Яковлев увеличил преимущество хозяев поля. В конце встречи на 89-й минуте форвард Максим Криушичев отыграл один мяч для команды гостей.

По состоянию на сегодняшний день «Волга» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 35 очков. «Чайка» с 22 очками располагается на предпоследней, 17 строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Новости по лицензиям, «Иркутск» спас рэпер, новый форвард для «Краснодара». Главное в ФНЛ
