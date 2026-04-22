Стала известна сумма выплаты Росеньору в случае увольнения из «Челси» — The Sun

«Челси» выплатит главному тренеру команды Лиаму Росеньору € 27,6 млн в случае увольнения специалиста с занимаемого поста в ближайшее время, сообщает The Sun.

Отмечается, что сумма неустойки будет одной из крупнейших при увольнении за всю историю. Под руководством 41-летнего специалиста «Челси» проиграл пять матчей подряд в английской Премьер-лиге, не забив ни одного гола.

Английский специалист перешёл из «Страсбурга» в «Челси» в январе. Действующее трудовое соглашение тренера с клубом рассчитано до 2032 года.

После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 70 очков после 33 игр.