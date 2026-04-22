Форвард «Челси» Эстевао может пропустить чемпионат мира из-за травмы — The Athletic

Нападающий «Челси» и сборной Бразилии Эстевао Виллиан, вероятно, не сможет принять участия в предстоящем чемпионате мира. Причиной этому стало повреждение, полученное в матче 33-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Врачебный диагноз указывает на повреждение задней поверхности бедра четвёртой степени. По информации издания The Athletic, на восстановление потребуется от трёх до шести месяцев.

В дебютном сезоне в английской Премьер-лиге Эстевао забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в 36 матчах за «Челси». Эстевао подписал контракт с клубом из Лондона летом 2025 года, перейдя из «Палмейраса» за € 29 млн.

Футболист дебютировал за сборную Бразилии в сентябре 2024 года, когда ему было всего 17 лет. За национальную команду он провёл 11 матчей и отметился пятью голами.

Материалы по теме
Росеньор сообщил о состоянии Эстевао и Энцо Фернандеса после матча с «Ман Юнайтед»
