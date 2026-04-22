Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кристофер Мартинс назвал любимые голы, забитые за «Спартак»

Кристофер Мартинс назвал любимые голы, забитые за «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс назвал любимые голы, забитые за красно-белых.

«Конечно, в плане эмоций сразу вспоминается победный «Зениту» в прошлом году. Это было что-то особенное. А с точки зрения красоты назову оба мяча в гостях «Акрону»: сначала принял грудью, головой прокинул вперёд и пробил в угол, затем красиво ударил с лёта из-за пределов штрафной… Ещё был эффектный момент в Ростове, когда убежал из центрального круга с целой группой соперников за спиной и пробил под перекладину», — приводит слова Мартинса официальный сайт клуба.

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. Футболист провёл за красно-белых 137 матчей, в которых забил 22 мяча.

После 25 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 45 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

