Кристофер Мартинс назвал любимые голы, забитые за «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс назвал любимые голы, забитые за красно-белых.

«Конечно, в плане эмоций сразу вспоминается победный «Зениту» в прошлом году. Это было что-то особенное. А с точки зрения красоты назову оба мяча в гостях «Акрону»: сначала принял грудью, головой прокинул вперёд и пробил в угол, затем красиво ударил с лёта из-за пределов штрафной… Ещё был эффектный момент в Ростове, когда убежал из центрального круга с целой группой соперников за спиной и пробил под перекладину», — приводит слова Мартинса официальный сайт клуба.

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. Футболист провёл за красно-белых 137 матчей, в которых забил 22 мяча.

После 25 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 45 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы.