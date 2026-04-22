Форвард «Ювентуса» может бесплатно перейти в «Баварию» на подмену Кейну — Ди Марцио

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в мюнхенскую «Баварию» в качестве замены для английского форварда команды Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсети X. Сообщается, что в таком случае серб заменит в качестве дублёра Кейна арендованного у «Челси» Николаса Джексона, который вернётся в лондонский клуб.

По данным источника, в подписании Душана Влаховича также заинтересован итальянский «Милан». Контракт нападающего с туринским клубом подходит к концу летом 2026 года. Таким образом, в июле Влахович может бесплатно сменить команду. Его новый клуб не будет должен выплачивать компенсацию за трансфер бывшей команде.