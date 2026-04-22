«Енисей» разгромно победил «Сокол» в матче 30-го тура Первой лиги

Завершился матч 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались саратовский «Сокол» и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юрий Матвеев. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 4:0.

Первый гол в матче забил нападающий команды Андрей Окладников на 36-й минуте. Во втором тайме на 71-й минуте Окладников оформил дубль. На 77-й минуте полузащитник Артём Погосов сделал счёт разгромным, реализовав пенальти. В конце встречи на 89-й минуте Погосов забил свой второй мяч.

По состоянию на сегодняшний день «Енисей» набрал 43 очка и находится на седьмом месте турнирной таблицы. «Сокол» заработал 16 очков и располагается на последней, 18-й строчке.