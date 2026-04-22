Сокол — Енисей, результат матча 22 апреля 2026, счет 0:4, 30-й тур Первой лиги 2025/2026

«Енисей» разгромно победил «Сокол» в матче 30-го тура Первой лиги
Завершился матч 30-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались саратовский «Сокол» и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юрий Матвеев. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 4:0.

0:1 Окладников – 36'     0:2 Окладников – 71'     0:3 Погосов – 77'     0:4 Погосов – 89'    

Первый гол в матче забил нападающий команды Андрей Окладников на 36-й минуте. Во втором тайме на 71-й минуте Окладников оформил дубль. На 77-й минуте полузащитник Артём Погосов сделал счёт разгромным, реализовав пенальти. В конце встречи на 89-й минуте Погосов забил свой второй мяч.

По состоянию на сегодняшний день «Енисей» набрал 43 очка и находится на седьмом месте турнирной таблицы. «Сокол» заработал 16 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новости по лицензиям, «Иркутск» спас рэпер, новый форвард для «Краснодара». Главное в ФНЛ
Новости по лицензиям, «Иркутск» спас рэпер, новый форвард для «Краснодара». Главное в ФНЛ
